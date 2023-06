Kinder Frischer Lesestoff in der Bibliothek Oschersleben zum Start in den Lesesommer XXL

Am 27. Juni startet in der Oschersleber Kinderbibliothek und in der Außenstelle in Hadmersleben die landesweite Lese-Aktion in den Sommerferien. Rund 100 neue Bücher stehen zur Auswahl.