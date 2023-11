Die Fraktion der Freien Unabhängigen Wählergemeinschaft Oschersleben und Ortsteile tritt 2024 wieder zur Wahl an. Die Gründe.

FUWG in Oschersleben will 2024 erneut kandidieren

2024 wird in Oschersleben ein neuer Stadtrat gewählt.

Oschersleben/vs. - Die Mitglieder der Stadtratsfraktion FUWG-OC/OT wollen bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 erneut kandidieren. Das hat die Freie Unabhängige Wählergemeinschaft Oschersleben und Ortsteile jetzt mitgeteilt. Alle Teilnehmer seien sich grundsätzlich einig, die bisherige kommunalpolitische Tätigkeit der Stadtratsfraktion weiterzuführen und noch zu verbessern.

Die FUWG-OC/OT lädt gleichzeitig alle interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, mitzumachen. „Nur, wer sich als Kandidat aufstellen lässt, kann gewählt werden und mitentscheiden“, so die Fraktion.

Am 14. November soll um 19 Uhr im Fotolabor „Foto Paetau“ in Oschersleben in der Thälmannstraße 15 die erste öffentliche Wahlveranstaltung stattfinden. Diese Zusammenkunft sei auch der Beginn des „Wahlkampfes“ der Wählergemeinschaft. Auf ihr werde erstmals die neuen Kandidatenliste der FUWG-OC/OT vorgestellt. Darüber hinaus solle über eine Wahlstrategie beraten und damit begonnen werden, das gemeinsame Wahlprogramm 2024 auszuarbeiten. Geplant seien weitere Zusammenkünfte, bevor Anfang März dann die Mitglieder des Wahlvorschlages ihre Kandidatenliste schließen, gemeinsam das Wahlprogramm erstellen und die Reihenfolge der Bewerber auf der Wählerliste festlegen.

„Die jetzigen Mitglieder der Stadtratsfraktion FUWG-OC/OT gehen davon aus, dass sich weitere, an der Kommunalpolitik interessierte, Einwohnerinnen und Einwohner gemeinsam mit uns als Kandidaten für den neuen Stadtrat Oschersleben aufstellen lassen“, so die Fraktion.

Wichtig dabei: Auf der Kandidatenliste der Wählergemeinschaft sei nur Platz für Frauen oder Männer, die selbst keiner Partei angehören. Die freien Wählergemeinschaften legen besonderen Wert darauf, dass jeder, der Mitglied des Stadtrates ist, die vor ihm liegenden Entscheidungen nach eigenem Ermessen und ohne einen Parteizwang treffen könne.

Ein Appell richtet die Fraktion noch an Nichtwähler – immerhin über 40 Prozent bei der vergangenen Wahl: „Nehmen Sie ihr Recht auf Mitbestimmung wahr und gehen Sie zur Wahl des Stadtrates Oschersleben am 9. Juni 2024.“