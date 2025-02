Zu einem Brand musste die Feuerwehr Oschersleben am 3. Februar ausrücken. Was dazu bekannt ist.

Garagen-Brand in Oschersleben: Polizei ermittelt

Garagenbrand in Oschersleben: In der Gneisenaustraße musste die Feuerwehr einen Brand löschen.

Oschersleben - Zu einem Garagenbrand in die Anderslebener Straße in Oschersleben musste die Freiwillige Feuerwehr Oschersleben am 3. Februar 2025 gegen 6 Uhr ausrücken.