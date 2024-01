Die Rassegeflügelschau in Klein Oschersleben zog einige Besuche in den Gemeindesaal des Oschersleber Ortsteils.

Klein Oschersleben - Mit der Rassegeflügelschau in Klein Oschersleben ist am vergangenen Wochenende die letzte Ausstellung der Saison im Landkreis Börde zu Ende gegangen. Nach Angaben der Organisatoren sind an den beiden Veranstaltungstagen insgesamt knapp 300 Besucher in den Gemeindesaal des Oschersleber Ortsteils gekommen.

Etwa 270 Tiere wurden vor Ort ausgestellt, darunter Zwerghühner, Enten und Tauben. „Wir waren über die zwei Tage richtig gut besucht“, so das Fazit von Bastian Hering vom austragenden Rassegeflügelzuchtverein Klein Oschersleben. In dem Zusammenhang bedanke er sich auch bei Ausstellern aus anderen Orten der Region, die zur Schau beigetragen haben. Darunter seien insgesamt auch acht Züchter unter 18 Jahren gewesen. „Dass es jugendlichen Nachwuchs unter den Züchtern gibt, hört man gerne“, so Hering.

Preise an Züchter vergeben

Bei der Rassegeflügelschau in Klein Oschersleben wurde zudem die Gelegenheit genutzt, einige Aussteller auszuzeichnen: Den Preis als Gästemeister bekam demnach Steffen Falke aus Ausleben. Das beste Tier der Schau stellte Burkhard Witte aus Seehausen. Hier wurde per Losverfahren entschieden. Den Ehrenpreis des Kreisverbandes erhielt Norbert Engelhardt. Als Gesamtsieger wurde Bastian Hering gekührt. Er bekam den Alfried-Gaul-Pokal überreicht, benannt nach dem Gründer des Rassegeflügelzuchtvereins Klein Oschersleben.