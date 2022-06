Gelände des Matthias-Claudius-Hauses in Oschersleben wird zur Partymeile

Oschersleben - Lange hatten die Mitglieder der Laienspielgruppe „Comedia G(Cl)audius“ geübt, aber letztlich haben sie es auf den Punkt gebracht. Ihr emotionales Theater unter dem Titel „Die Pakete am Baum“ war geprägt von den Krisen dieser Zeit und berührte das Publikum vor der Bühne auf dem in großen Teilen neu gestaltete Wohnstättengelände des Matthias-Claudius-Hauses in der Hermann-Krebs-Straße. Hier wurde Stiftungsfest gefeiert.