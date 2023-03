Selten war die Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde Obere Aller ein Selbstläufer ohne Diskussionspotenzial. In diesem Jahr aber wiegt der Etat besonders schwer – und lastet in neuem Rekordmaß auf den sieben Mitgliedsgemeinden.

Gemeinden in der Oberen Aller wollen Haushalt zähneknirschend beschließen

Das ist, was den Gemeinden in der Oberen Aller fehlt: Geld. Jetzt soll der Haushalt dennoch beschlossen werden.

Obere Aller - Der Entwurf zum Haushaltsplan 2023 hat die Ausschüsse durchlaufen, am 29. März soll der Haushaltsplan vom Verbandsgemeinderat beschlossen werden. Schon in den Vorberatungen hat sich gezeigt, dass der Schuh zunehmend drückt. Die Obere-Aller-Gemeinden müssen immer tiefer in die Tasche greifen, um die allgemeinen Aufgaben der Verbandsgemeinde zu finanzieren.