Generationswechsel in der Bäckerei in Hornhausen

Detlef und Inge Tamm sind optimistisch, dass sie schon bald ihre Bäckerei in gute Hände abgeben. Eine Sorge übertragen sie mit: Es fehlt Personal in den Verkaufsstellen.

Wenn alles nach Plan läuft, werden Inge und Detlef Tamm schon in wenigen Tagen ihre Fenbäckerei in Hornhausen an Christiane Krohn (rechts) und ihren Mann Christian übergeben.

Hornhausen - Dass zum Beginn des neuen Jahres in der Feinbäckerei Tamm in Hornhausen einiges anders sein soll, davon ist noch wenig zu merken. Das Weihnachtsgeschäft läuft, die Tür klappt und Brot, Brötchen, Baumkuchenspitzen und Stollen gehen nach wie vor über den Ladentisch. Mit 68 Jahren will Detlef Tamm aber nun gemeinsam mit seiner Frau Inge (60) ruhiger gehen, in der Bäckerei soll die nächste Generation das Zepter übernehmen.