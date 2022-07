Germania von Gröningen braucht eine Schönheitskur

An der nahezu 150 Jahre alten Germania nagt der Zahn der Zeit. In diesen Tagen kann die Sanierung starten.

Gröningen - Mit der Germania hat die Stadt Gröningen einen ganz besonderen Schatz in ihren „vier Wänden“. Aber das Denkmal ist eben auch in die Jahre gekommen, immerhin wird sie im nächsten Jahr 150 Jahre alt. Bis zu ihrem runden Geburtstag erstrahlt die Germania in neuem Glanz. Mithilfe von Fördermitteln und Spenden kann sie saniert werden. Und die Sanierung geht jetzt los.