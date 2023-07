Bauarbeiten am Goldbach Goldbach-Brücke im Oschersleber Ortsteil Hornhausen abgerissen - Wie geht es jetzt weiter?

Seit Monaten gab es Streit um den Erhalt der maroden Goldbachbrücke in Hornhausen. Doch seit ein paar Tagen ist die Querung nun Geschichte. Bis November 2023 stehen vor Ort nun Bauarbeiten an. Was genau geplant ist.