Grenzdenkmalverein Hötensleben: So soll es weitergehen

Das Grenzdenkmal in Hötensleben, der Verein, der es betreut, war in eine Schieflage geraten.

Hötensleben - Nachdem René Müller Anfang des Jahres 2022 schon so etwas wie den Abgesang eingeläutet hatte, schlägt der Vorsitzende des Grenzdenkmalvereins Hötensleben nun ganz andere, sogar recht optimistische Töne an, was den weiteren Bestand dieser Dorfinstitution von überregionaler Bedeutung anbelangt.