Gröninger bekennen sich zur Photovoltaikanlage

Gemeinde Am Großen Bruch - Mit der Bundestagswahl am 26. September wurden die Bürger in der Gemeinde Am Großen Bruch gefragt, wie sie zur Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Bahngelände im Ortsteil Neuwegersleben stehen. Insgesamt 153 Frauen und Männer äußerten sich zu dem Vorhaben. Davon stimmten 86 dafür, 67 Bürger lehnen das Vorhaben ab.