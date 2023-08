In Gröningen wird wieder Schützenfest gefeiert. Das Programm ist umfangreich. Wann gibt es was zu erleben?

Auch in diesem Jahr wird der große Schützenumzug am 3. September ein besonderer Höhepunkt des Gröninger Schützenfestes sein.

Gröningen - Einige Orte in der Verbandsgemeinde Westliche Börde haben bereits ihr diesjähriges Schützenfest gefeiert, jüngst im Gröninger Nachbarort Krottorf. Hier feierte der Schützenverein sogar den 200. Geburtstag.

Nun stehen die Organisatoren des Gröninger Schützenfestes in den Startlöchern. Die Mitglieder des hiesigen Schützenvereins können nun das Programm präsentieren. Gefeiert wird vom Wochenende des 2. und 3. September im Gröninger Kulturhaus.

Könige und Pokale werden früher ausgeschossen

„Das Ausschießen des Jugend- und Volkskönigs sowie des Sponsorenpokals und des Pokals der Vereine findet bereits am Sonnabend, 26. August, von 11 bis 16 Uhr an unserem Schützenhaus statt“, berichtet Vereinssprecher Klaus-Peter Bartschte.

Das Schützenfest selbst beginnt am Sonnabend, 2. September, um 15 Uhr mit dem Familiennachmittag. „Damit auch die Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, am Fest teilnehmen können, fahren rollstuhlgerechte Busse ab 14.30 Uhr von Norma und NP sowie um 14.45 Uhr von der Bushaltestelle Kloster Gröningen“, weist Klaus-Peter Bartschte hin.

Zum Familiennachmittag gehören Kaffee, Kuchen samt musikalischer Umrahmung. An die jüngeren Besucher ist ebenso gedacht. Für sie gibt es ein buntes Programm mit Clown, Luftballontieren, Hüpfburg, Zuckerwatte und Popcorn. Ein Stand zum Ausschießen des Pusterohrpokals und den eine Schießbude runden den Nachmittag ab.

Der Große Schützenball beginnt um 20 Uhr, der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Radio Brocken mit DJ Steffen Heuseler.

Schützenumzug führtzum Frühschoppen

Ein weiterer Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes ist der Schützenumzug zum Abholen der neuen Schützenkönige. Am Umzug, der um 8.30 Uhr beginnt, werden auch befreundete Schützenvereine teilnehmen. Alle Gröninger Bürger und Familien sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Der Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung durch die Schützenkapelle beginnt dann um 10 Uhr. Danach klingt das diesjährige Schützenfest im Gröninger Kulturhaus gemütlich aus.

„Der Gröninger Schützenverein freut sich über zahlreiche Besucher auch aus den Nachbargemeinde“, ruft Klaus-Peter Bartschte kleine und große Leute auf, gemeinsam zu feiern.