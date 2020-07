An der Brücke über die Espenlake finden gerade Schal- und Bewehrungsarbeiten statt. Foto: Uta Müller

Kurz vor Oschersleben entsteht über die Espenlake eine neue Brücke. Bis zum Frühjahr 2021 wälzt sich der Umleitungsverkehr durch Krottorf.

Oschersleben/Großalsleben/Krottorf l „Wir liegen sehr gut im Zeitplan“, sagt Stefan Hörold von der Landesstraßenbaubehörde. Die Fertigstellung der Brücke über die Espenlake sowie die Anpassung der Landstraße (L) 24 auf einer Strecke von ungefähr 300 Metern vor und hinter dem Bauwerk sind für April 2021 avisiert. Wenn die Witterung mitspiele, dann eventuell auch eher. Genau festlegen wollte sich der Regionalbereichsleiter dann aber doch nicht.

Beim Ersatzneubau des Brückenbauwerks über die Espenlake bei Oschersleben im Zuge Bauarbeiten an der L 24 finden zum jetzigen Zeitpunkt überwiegend Schal- und Bewehrungsarbeiten an den beiden Widerlagern statt, sagt Hörold. Das alte Bauwerk wurde samt Gründung abgerissen.Nachdem die Baugrube für das neu zu errichtende Bauwerk vollständig ausgehoben und die Tiefgründung mittels Bohrpfählen abgeschlossen ist, beginnt nun die Herstellung der sogenannten „aufgehenden Bauteile“, erklärt der Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde für den Bereich Mitte (LSBB). Für diese Arbeiten wurde zwischenzeitlich ein Turmdrehkran auf einer eigens dafür hergestellten Aufstandsfläche errichtet. Laut Hörold befinden sich die Bauarbeiten am Brückenbauwerk gegenwärtig im terminlichen Rahmen und laufen planmäßig.

Voraussichtlich im April 2021 wird die Brücke für den gesamten Verkehr freigegeben. „Die Espenlake ist als Gewässer Bestandteil des Hochwasserschutzes“, erklärt Stefan Hörold von der LSBB. Der Bauabschnitt erstreckt sich insgesamt über eine Länge von 600 Metern. Die Baukosten betragen ungefähr 1,6 Millionen Euro.

Bilder Die Schalarbeiten an den beiden Widerlagern befinden sich im Aufbau. Im April soll die Brücke fertig sein. Foto: Uta Müller



Auf einer Aufstandsfläche wurde extra ein Turmdrehkran errichtet. Die Fahrbahn ist 300 Meter vor und nach der Brücke abgefräst. Foto: Uta Müller



Ortsdurchfahrt Großalsleben

Die Behörde nutzt die Vollsperrung der L 24 in Großalsleben. Dort ist der Regenwasserkanal fertiggestellt. Laut Hörold wurde die Trinkwasserleitung einschließlich aller Hausanschlüsse eingebaut. Die Verlegung der Breitbandverkabelung in der L 24 ist durch die VBG Gröningen erfolgt. Derzeitig wird das Straßenplanum ausgehoben und die hydraulische Tragschicht eingebaut. Seit dieser Woche wird die Frostschutzschicht hergestellt. Danach beginnt laut Hörld das Setzen der Borde, der Entwässerungsrinnen und der Anschluss der Straßeneinläufe. Die Asphaltarbeiten sind in der zweiten Augusthälfte vorgesehen.

Auch hier laufen die Bauarbeiten nach Plan. Im Dezember soll die Strecke wieder frei sein.Die Gesamtkosten für die Ortsdurchfahrt für die Strecke von 383 Metern betragen ungefähr 1,1 Millionen Euro.