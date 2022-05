Großbaustelle an der B246 in Oschersleben: Knapp hinter dem Zeitplan

Das 500-Millimeter-Abwasserrohr unter den Bahngleisen an der Hornhäuser Straße, der Großbaustelle an der B 246, ist unter der Erde. In diesen Tagen werden die letzten Arbeiten für diesen ersten wichtigen Bauabschnitt vollendet.

Oschersleben - Seit September laufen die Arbeiten in der Hornhäuser Straße in Oschersleben, wo im Laufe von knapp einem Jahr, beginnend an der Herrmann-Krebs-Straße, Ecke Mühlenweg bis zu Weststraße Kanal- und Straßenbauarbeiten vorgenommen werden sollen. Ein neuralgischer Punkt der Baustelle war dabei zu Beginn schon die Unterführung der Bahngleise in der Hornhäuser Straße.