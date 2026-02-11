Eine Rundtour durch Hadmersleben endet am Ziel mit einem geselligen Miteinander bei den Eisenbahnfreunden am Bahnhof.

Hadmersleben - Es ist für viele Hadmersleber ein fester Termin im Winter: die traditionelle Grünkohlwanderung durch die Ortschaft. Deshalb verwundert es nicht, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr auf großes Interesse stieß.

Der Einladung zum winterlichen Wanderspaß folgten kürzlich schätzungsweise rund 120 Teilnehmer aller Altersgruppen. Sie trafen sich vor dem Hadmersleber Feuerwehrgerätehaus. Von dort führte die Route unter anderem einmal quer durch den Oschersleber Ortsteil und endete am Bahnhof bei den Eisenbahnfreunden Hadmersleben.

Auch an die Teilnehmer, die nicht mitwandern konnten oder wollten, wurde gedacht: Sie wurden mit einem Kremser durch Hadmersleben befördert. Foto: Evelyn Bruns

Grünkohlwanderung in Hadmersleben: Geselliges Beisammensein

Am Zielort wartete auf die Hungrigen bereits ein deftiges Essen mit Grünkohl, Bratkartoffeln und Knacker. Zudem wurde nach Angaben der Organisatoren unter anderem Glühwein, Punsch und Kaffee gereicht. Ein willkommener Anlass für ein geselliges Beisammensein, das sich auch diejenigen nicht entgehen ließen, die lieber gefahren werden wollten.

Auch das war kein Problem, denn wie in den Vorjahren wurde ein Kremser organisiert. Wie es in einer Mitteilung heißt, brachte Kremserfahrer Urban Jülich die Passagiere „sicher vom Start zum Ziel und zurück“. Zum Gelingen dieser bereits 14. Grünkohlwanderung trugen die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins bei, die die Veranstaltung erneut vorbereitet hatten. Sie richten ihren Dank auch an die Hadmersleber Eisenbahnfreunde.