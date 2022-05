Großes Herz für eine kleine Kirche: Lutz Bittner aus Emmeringen wird vom Landesheimatbund geehrt

Oschersleben - Wenn Lutz Bittner in die Kirche des Oschersleber Ortsteils Emmeringen geht, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Als Vorsitzender des Vereins „Emmeringer Kirche und Kunst“ kann er auf einiges verweisen, was der Verein in den vergangenen Jahren erreicht hat. All das würde es nicht geben, wenn es nicht Leute gäbe, die dahinterstehen, meint er.