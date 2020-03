Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Osterweddingen wurden Projekte für das Jahr abgestimmt.

Osterweddingen l „Hier erlernen die Mädchen und Jungen die drei Muttertechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, damit haben wir den ganzen Tag zu tun“, so die Leiterin der Grundschule Osterweddingen, Petra Meyer. „Um den Schulalltag weiter aufzulockern, bekommen wir bei den Projekten die Unterstützung unseres Fördervereins“, lobte sie das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Die Mitlieder des Schulfördervereins trafen sich kürzlich in der Grundschule zu ihrer Jahreshauptversammlung.

Mehr als nur Wissensvermittlung

„Die Anforderungen an Bildungseinrichtungen gehen heute weit über die reine Wissensvermittlung hinaus“, erklärte die Vorsitzende des Fördervereins, Liane Samland, bei dem Treffen. „Auch die Wünsche des Lehrerteams und der Eltern sind vielfältig. Sehr oft fehlen jedoch die Mittel für die Umsetzung zusätzlicher Projekte und Ideen, bei uns ist das nicht anders. Unser Förderverein versucht hier, zu helfen“, so Samland.

Arbeitsgemeinschaft Holz

Als aktuelle Projekte an der Grundschule Osterweddingen nannte Samland gleich vorneweg die Arbeitsgemeinschaft (AG) Holz. „Interessierte Kinder haben hier die Möglichkeit, mit dem Naturrohstoff zu experimentieren und somit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie erfahren dabei viele interessante und spannende Dinge über Holz und dessen Verarbeitung“, erklärte sie. Der Leiter der AG, Christian Regener, erzählte, dass bereits die erste Stunde stattgefunden habe: „Das war eine sehr spannende Atmosphäre. Die Kinder hatten sehr viele Fragen. So oft habe ich in so kurzer Zeit meinen Namen noch nie gehört.“

Tanz-Projekt organisiert

Am Donnerstag, 18. Juni, und Freitag, 19. Juni, plane die Grundschule in diesem Jahr ein „Tanz-Toleranz-Projekt“ für alle Klassen, berichtete Schulleiterin Meyer. Zusammen mit einem Weltmeister im Breakdance werde es dann darum gehen, den Begriff Toleranz weiterzuentwickeln. Im Kollegium sei man gerade dabei, diese Idee auf eine ganze Woche auszudehnen. Der Förderverein stimmte einstimmig dafür, dieses Vorhaben mit 1000 Euro zu unterstützen.

Sponsoren gesucht

Außerdem würden die Projekte Hort-Garten und Imker-AG fortgeführt, sagte Samland. Bei den Hochbeeten seien von sieben nur zwei mit Erde gefüllt. Man hoffe hier auf Sponsoren, sodass auch die übrigen Beete hergerichtet werden könnten. Für den Hort-Garten plant die Grundschule auch 2020 erneut einen Aktionstag unter dem Motto: „Alle helfen mit“. Als Termin wurde Sonnabend, 18. April, festgelegt. Erstmals gibt es in diesem Jahr einen Flohmarkt der Grundschule in und an der Turnhalle in Osterweddingen. Termin dafür ist Sonnabend, 27. Juni.

Für den Tag der Vereine des Sülzetals in Sülldorf an der Festhalle am Sonntag, 12. Juli, ab 11 Uhr hat sich die Grundschule Osterweddingen schon angemeldet, sagte Samland in ihrer Zusammenfassung der Aktivitäten 2020.

Besuch des Frachtzentrums

Im vergangenen Jahr unterstützte der Förderverein der Grundschule Osterweddingen die Tischtennis-Mini-Meisterschaft der Sportjugend Börde mit einem Präsentkorb, schaffte Material für den Schulchor ran, führte Kleider- und Papiersammlungen durch, organisierte einen Besuch im Frachtzentrums der Deutschen Post, kaufte Bücher für die Förderkinder und Präsente zur Einschulung. Außerdem erwarb der Förderverein die Therapiepuppe „Tobby“ zur Unterstützung der Arbeit der Streitschlichter.

Hilfe trotz knapper Kassen

Nach all diesen Vorschlägen und Ideen, Vorhaben und Aktionen listete bei dem Treffen des Fördervereins in der Grundschule die Kassenprüferin Martina Schröder die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres auf. Die Kassenbelege seien vollständig und komplett nachvollziehbar, unterstrich sie. Einstimmig wurden daraufhin Kassenwart und Vorstand entlastet.

„Wenn wir eine Idee haben, sei sie noch so abgedreht, können wir uns immer auf die Hilfe des Fördervereins verlassen und so auch – trotz knapper Kassen – vieles realisieren. Das ist sehr schön“, sagte Schulleiterin Meyer abschließend.