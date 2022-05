Haben Gröningens Fachwerkhäuser noch eine Zukunft?

Gröningen - Die Bodestadt ist eine Stadt mit langer Historie, was im Ortskern an vielen alten Häusern sichtbar wird. Die Geschichte dieser Gebäude geht bis in das 17. Und 18. Jahrhundert zurück. In Gröningen lassen sich viele gute Beispiele für die gelungene Sanierung dieser Häuser finden. Leider stehen aber andererseits gerade in der historischen Innenstadt viele ortskernprägende Häuser bereits seit Jahrzehnten leer. Der Verfall ist offensichtlich. Es handelt sich vor allem um Fachwerkhäuser. Wie können diese Häuser wieder neue Nutzer finden? Wie kann die Sanierung gelingen? Diese Frage stellt sich Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz (SPD) schon länger und machte sich auf die Suche nach Partnern, die Erfahrung bei der Sanierung historischer Bausubstanz mitbringen. So stieß der Gröninger auf das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg. Er lud Geschäftsführerin Claudia Hennrich und Bauforscherin und -zeichnerin Conny Luthardt nach Gröningen ein. Dieser Einladung sind die Vertreterinnen des Fachwerkzentrums am 11. Februar gefolgt. Am Rundgang durch Gröningen nahmen Bürgermeister Ernst Brunner, die Stadträte Tobias Böhm und Andrea Senft sowie Bauamtsleiterin Ines Kühn teil.