Hamersleben - Klar feiern Feuerwehr und Förderverein ihre Jubiläen gemeinsam. Die große Geburtstagsfeier startet am 9. September rund um das Feuerwehrgerätehaus von Hamersleben.

Die örtlichen Brandschützer blicken auf eine 130-jährige Geschichte zurück, den Feuerwehr-Förderverein gibt es seit genau zehn Jahren.

Da das Gerätehaus klein ist und nicht so viele Gäste aufnehmen kann, hat der Schützenverein als Nachbar angeboten, das Schützenhaus für die Feierlichkeiten zu nutzen.

Mit Jörg Zappe, Mandy Zahn, Petra Budnowski und Rosemarie Zahn hat sich der komplette Vorstand des Fördervereins, aber auch Vertreter der Wehrleitung zusammengefunden, um über die Vorbereitungen der Jubiläumsfeier am 9. September zu berichten.

Jörg Zappe ist seit 2012 Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Hamersleben und seit 2020 Leiter der Feuerwehr „Großer Graben“, die sich aus den Wehren Gunsleben, Neuwegersleben und Hamersleben gebildet hat. Eine eigenständige Feuerwehr Hamersleben gibt es nicht mehr.

„Nichtsdestotrotz gibt es unsere Feuerwehr seit 130 Jahren, wurde 1893 gegründet“, sagt Jörg Zappe. In den vergangenen 130 Jahren hat die Feuerwehr viele schwere Zeiten gemeistert und Probleme gestemmt. So wurde in den 1960er Jahren das heutige Gerätehaus komplett in Eigenregie errichtet. Selbst der Schlauchturm entstand in Eigenleistung der Kameraden. Heute hat die Feuerwehr Hamersleben 75 Mitglieder, davon sind 30 aktive Kameraden. Jörg Zappes Stellvertreter ist Daniel Kasper.

Rosemarie Zahn ist die Vorsitzende des Fördervereins. Einige Jahre sei über die Gründung diskutiert worden. Angestoßen hat die Diskussion Franz Jekal. Der inzwischen verstorbene Feuerwehrmann war seinerzeit das älteste Mitglied der Feuerwehr und hat mindestens fünf Jahre vor der Gründung den Förderverein immer wieder ins Spiel gebracht, bis es endlich vor zehn Jahre zur Bildung kam. Seit dieser Zeit unterstützt der Förderverein die Feuerwehr in vielen Belangen und hat sich für die Organisation der Jubiläumsfeier den Hut aufgesetzt. „Der Förderverein hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Küche im Gerätehaus mit neuen Möbeln ausgestattet werden konnte. Wir organisieren zudem Ausbildungsmaterialien für die Kinder und unterstützen das Zeltlager“, berichten Rosemarie Zahn und Petra Budnowski. Jugendwartin Mandy Zahn ergänzt: „Ich sage ihnen, was ich mir für die Jugendwehr wünsche oder brauche und sie erledigen das.“ Der Förderverein, dessen Vorsitzende Rosemarie Zahn seit 2015 ist, hat heute 38 Mitglieder.

Viele Gedanken hat sich der Vorstand des Fördervereins gemacht, wie das Doppeljubiläum gefeiert werden kann. Mit dem 9. September ist schon mal ein Termin gefunden. An diesem Sonnabend dreht sich den ganzen Tag über alles um die Geburtstagsfeier. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einer Festveranstaltung mit geladenen Gästen im Schützenhaus.

Anschließend sind Hamersleber und Gäste zum Frühstück willkommen. Frühstückskarten sind bereits seit einigen Tagen in Dianas Blumenladen und bei Rosemarie Zahn erhältlich.

„Für die Technikschau von 12 bis 15 Uhr haben wir uns ganz bewusst entschieden, keine alte Technik zu zeigen. Schließlich wollen wir junge Leute für die Feuerwehr begeistern. Unsere modernen Fahrzeuge machen schon was her. Wir wollen vor allem auch die Vielfalt der Technik präsentieren und zeigen, wie gut die Gemeinde aufgestellt ist“, so Jörg Zappe.

Ab 14.30 Uhr beginnt rund um Geräte- und Schützenhaus ein buntes Programm für die ganze Familie. Dazu gehören der Auftritt der Cheerleader, Kaffee, Kuchen, Kinderschminken, Entenangeln, Pusterohrschießen und vieles mehr.

„Für die Kinder wird es verschiedene Stationen geben. Sie bekommen einen Laufzettel und können sich an den Stationen Stempel abholen. Am Ende winken schöne Preise für die Mädchen und Jungen“, macht Mandy Zahn aufmerksam.

Auch eine Tombola wird es geben, bei der ebenso tolle Preise abgeräumt werden können.

Im Rahmen einer Schauübung werden die Kameraden ihr Können beweisen. Das wird gegen 17 Uhr sein.

Danach beginnt für alle der gemütliche Teil. Ein DJ ist organisiert, damit auch das Tanzbein geschwungen werden kann.

Mit einer schönen Idee unterstützt der Hamersleber Bäcker Mike Rudloff das Jubiläum von Feuerwehr und Feuerwehrförderverein. Seit dem 15. August backt er für den Feuerwehrnachwuchs ein ganz besonders Brot – „Florians Kruste“. Pro verkauftem Brot gehen 20 Cent an die Jugendfeuerwehr. Das freut Jugendwartin Mandy Zahn natürlich ganz besonders.