Auf dem Großalsleber Weihnachtsmarkt gibt es immer einen besonderen Höhepunkt: die Aufführung eines Märchenstücks. In diesem Jahr wurde „Hans im Glück“ dargeboten.

Großalsleben. - Das hat Tradition: Immer zum 1. Advent organisieren die Vereine Großalslebens einen kleinen, aber feinen Weihnachtmarkt rund um den Stadtsaal. Zum weihnachtlichen Markttreiben gehören Stände, die zum leiblichen Wohl der Besucher mit Glühwein, Kaffee und Bratfirmen beitragen. Firmen sind mit Verkaufsständen genauso vertreten, wie Privatpersonen, die zu Haus Kreatives, Modisches oder Selbstgenähtes geschaffen haben und hier anbieten. So kann das eine oder andere Weihnachtsgeschenk schon mal erworben werden. Rund 150 Menschen ließen sich auf dem Großalsleber Weihnachtsmarkt auf die Adventszeit einstimmen.

Und in der Kleinstadt gehört zum jährlichen Weihnachtsmarkt eine weitere Tradition fest dazu: die Märchenaufführung im Stadtsaal. Kleine und große Märchenfreunde ließen sich die Aufführung nicht entgehen. Im Stadtsaal blieb kein Stuhl leer, um das Märchen von „Hans im Glück“ zu erleben.

Märchengruppe gibt es schon viele Jahre

Die Großalsleber Märchengruppe gibt es schon seit vielen Jahren. Muttis haben sich einst zusammengetan, um ihren Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten. Inzwischen sind aus den Kindern Enkelkinder geworden. Deshalb gab es vor fünf Jahren einen Generationswechsel, hat sich die Gruppe neu zusammengefunden, wie Madeleine Baltruschat berichtet. Auch sie gehört zu den Hobbyschauspielerinnen. Bereits im September finden sich die Frauen zusammen, zunächst um ein Märchen auszuwählen. Das Grimmsche Märchenbuch ist dick, da fällt die Auswahl schwer. Dieses Jahr wurde, wie bereits erwähnt, „Hans im Glück“ ausgewählt.

Wöchentlich wird bis zur Aufführung am 1. Advent geprobt, aber nicht nur das: Auch Requisiten müssen geschaffen werden. Das machen die Schauspieler alles selbst. Zum gemeinsamen Proben kommt also auch das Basteln.

Kleine und große Leute hatten auch in diesem Jahr Spaß an der Märchenaufführung. Foto: Baltruschat

Bei den Kostümen wird einfach geschaut, was der Kleiderschrank hergibt. In jedem Fall ist die Märchenaufführung auch in diesem Jahr gut angekommen. Die Hobbyschauspieler haben sich über die große Resonanz sehr gefreut.

Schließlich „stürzten“ sich die Zuschauer wieder in das weihnachtliche Getümmel vor dem Stadtsaal. Vor allem die Kinder wollten natürlich einen berühmten Besucher nicht verpassen, denn der Weihnachtsmann schaute in der Kleinstadt schon mal vorbei.