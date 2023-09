Hat die Waldschänke in Oschersleben bald einen neuen Chef?

Gastronomie in Oschersleben

Am vergangenen Wochenende war die Waldschänke im Wiesenpark geöffnet. Wer den gastronomischen Betrieb vor Ort ab dem kommenden Jahr führt, ist derzeit unklar.

Oschersleben - Viele Familien nutzten das vergangene Wochenende bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad die Gelegenheit für einen Ausflug in den Oschersleber Wiesenpark. Neben dem großen Kinderspielplatz war in den vorangegangenen Sommertagen auch die benachbarte Waldschänke augenscheinlich gut besucht. Für den Pächter der Waldschänke, Lars Bührig, könnte es eine der letzten Tage gewesen sein, an dem sein gastronomischer Betrieb vor Ort geöffnet ist.