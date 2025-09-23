weather wolkig
Von Mai bis September werden 800.000 Tauwürmer pro Woche aus Kanada importiert. Die Angelbedarfsfirma „Fishing Tackle Max“ in Hadmersleben bei Oschersleben verkauft seit drei Jahren spezielle leuchtende Würmer nach ganz Europa.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 23.09.2025, 17:28
In der Dunkelheit und bei leichtem Schwarzlicht kommt das grüne Leuchten der Regenwürmer zur Geltung. Beliebt sind die Würmer vor allem bei Anglern.
Hadmersleben. - Lange „Glühwürmchen“ hängen an den Haken der Angler aus Oschersleben und ganz Deutschland als Köder: Die Rede ist von Tauwürmern, die mit einem chemischen Stoff gefüttert werden. Mit UV-Licht angestrahlt, beginnen die Würmer förmlich anzuglühen. Nachtaktive Fische wie Aale oder Zander werden auf den Wurm aufmerksam und beißen an.