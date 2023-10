Am 16. Oktober 2023 starten die Herbstferien in Sachsen-Anhalt. Damit keine Langeweile aufkommt, findet im Bewos-Sportzentrum in Oschersleben eine Zirkuswoche statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Oschersleben - Der Countdown läuft: Es sind nur noch wenige Tage, dann starten für die Schüler ab dem 16. Oktober 2023 die Herbstferien. Damit die zweiwöchige Pause vom Schulstress nicht zu langweilig wird, kann man sich beispielsweise als Artist versuchen. Der Ausleber Verein Bunte Würfel veranstaltet in der zweiten Herbstferienwoche ab Montag, 23. Oktober 2023 bis Freitag, 27. Oktober 2023 eine Zirkuswoche.

Nach Angaben der Veranstalter sei es das Ziel, das mehrsprachige Bilderbuch „Armer schwarzer Rabe“ von Ulrike Aulebach mit Zirkuselementen umzusetzen. Das Buch entstand im Rahmen eines Frauenprojekts der Malteser und soll zur Anregung dienen, damit Kinder Akzeptanzprobleme untereinander lösen können. „Wir wollen die Geschichte nehmen, entwickeln sie ein bisschen weiter und schauen, was die Kinder daraus machen“, erklärt der als Awolino-Zirkusdirektor bekannte Caro Curioso. Am Ende soll das Ergebnis demnach präsentiert werden. „Es wird die ganze Woche trainiert, weil das zum Schluss alles auf die Show aufbaut“,so Curioso.

Teilnahme an Zirkuswoche ist kostenlos

Laut Veranstalter richtet sich das Angebot an Kinder von 7 bis 16 Jahren. Die Teilnahme an der Ferienfreizeit, die vom Bundesprogramms „Demokratie leben“ finanziert wird, ist kostenlos. Los geht es am Montag, 23. Oktober 2023 um 9 Uhr im Bewos-Sportzentrum in der Puschkinstraße 11., trainiert wird jeden Tag etwa bis 15 Uhr. Am Freitag, 27. Oktober2023 folgt dann um 18 Uhr die Aufführung an gleicher Stelle. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Pünktlich zum Start der Herbstferien am 16. Oktober 2023 öffnet außerdem zum ersten Mal auch das Oschersleber Freizeit und Jugendzentrum „Der Treff“ die Türen. Nach dem Umzug ist er jetzt am Bahnhof, Neuer Weg 3a, zu finden.

Anmeldung und mehr Informationen zur Zirkuswoche des Vereins Bunte Würfel unter der Telefonnummer: 01515/8564065