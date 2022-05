Hilfe für krebskranke Kinder: Verein aus Hornhausen spendet für Suche nach Stammzellenspendern

Der Verein „M.A.DE. FOR KIDS“ spendet 1000 Euro für die Suche nach Stammzellspendern und will damit an Krebs erkrankten Kindern helfen.

Hornhausen - (az) Um das Leben krebskranker Kinder und Jugendlicher zu retten, hat der gemeinnützige Verein „M.A.DE. FOR KIDS“ eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht. Das Geld ging an den Verein „Blaue Nase hilft“ mit Sitz in Wolmirstedt. Der hat in den letzten Monaten eine sogenannte Typisierungstournee veranstaltet. Ausgangspunkt war dabei das Schicksal des 16-jährigen René aus Meitzendorf. Er ist an Leukämie, also an Blutkrebs, erkrankt. Um überleben zu können, brauchte er dringend eine Stammzellspende.