Ausgetrocknet Himmelsteich in Sommerschenburg wird vom Faulschlamm befreit

Der Himmelsteich in Sommerschenburg ist nur mehr eine Schlammwüste. Doch es ist Besserung für das ausgetrocknete Gewässer in Sicht. Die derzeit laufende Sanierung wird in den kommenden Wochen im Wesentlichen abgeschlossen. Die Prognose auf ein bald wieder wassertragendes Becken ist damit so schlecht nicht.