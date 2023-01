Mit dem Fällen von Bäumen an der Bode in Krottorf hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft die nächste Runde bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen eingeläutet.

An der Bode bei Krottorf werden Bäume gefällt

Die Fachfirma ist mit schwerer Technik am Krottorfer Bodeufer im Einsatz. Hier werden Bäume gefällt.

Krottorf - Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt hat noch im Jahre 2022 den Auftrag für Fäll- und Rodungsarbeiten an der Bode in Krottorf erteilt. Diese Arbeiten gehören hinsichtlich der Hochwasserschutzmaßnahmen in Krottorf zum sogenannten Baulos 3: „Flutberme/Fäll- und Rodungsarbeiten“.