Hadmersleben - Es sollte für die drei Pärchen eine Überraschung werden und diese ist anscheinend gelungen. Sowohl Walter und Irene Herzog, als auch Horst und Sigrid Heiduk, sowie Liselotte und Albert Hartmann zeigten sich sichtlich erstaunt, was das Altenpflegeheim St. Georg-Stiftung in Hadmersleben für ihren Hochzeitstag vorbereitet hatten.

Anstatt den Tag gemütlich vorbeiziehen zu lassen, wurde in großer Runde gefeiert. Schließlich galt es zwei Eiserne Hochzeiten (65 Jahre) und eine Ockerhochzeit (71 Jahre) zu ehren. Zu der Feierstunde waren neben Angehörigen, Heimbewohnern und Pflegern auch Landrat Martin Stichnoth und Ortsbürgermeister Ulrich Göllner anwesend, um persönlich zu gratulieren. „Das muss man erstmal nachmachen“ stellt Liselotte Hartmann aus Etgersleben fest. Seit nunmehr 71 Jahren ist die mit ihrem Mann Albert verheiratet. „Wir haben viel zusammen durchgemacht“, sagt die 93-Jährige. Immerhin galt es fünf Kinder großzuziehen. Vor etwa einem Monat sind beide Altenpflegeheim gezogen, sie hätten sich aber mittlerweile schon eingewöhnt.

Nicht an Hochzeitstag gedacht

Etwas länger wohnen Walter und Irene Herzog aus Egeln schon in der Einrichtung. Mit einer solchen Überraschung anlässlich ihres 65. Hochzeitstages hätten aber beide nicht gerechnet. „Wir haben gar nicht an unseren Hochzeitstag gedacht“, gesteht die 86-Jährige Irene. Das könne aber nach so vielen Jahren durchaus mal passieren. Auch Streitigkeiten blieben nach so vielen Ehejahren nicht aus. „Die wurden aber immer geschlichtet nach dem Motto: Vergeben und vergessen.“

Den 65. Hochzeitstag feiern auch Horst und Sigrid Heiduk. Sie seien sich damals bei Tanzveranstaltungen in Kroppenstedt näher gekommen, die sie früher oft besucht hätten. Hochzeitspläne wurden daraufhin schnell geschmiedet, erzählt die 85-jährige Sigrid. Über so viele Jahre verheiratet zu sein, sei nicht immer einfach gewesen. Aber wenn jeder ein bisschen zurücksteckt, würde es hervorragend funktionieren.