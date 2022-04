Holland-Kaufhalle: Die Abrissbirne in Hamersleben kann kommen

Nach mehr als zwei Jahren intensivster Verwaltungsarbeit ist es vollbracht: In Hamersleben kann mithilfe von 803.845 Euro Fördermitteln der größte Schandfleck und die größte Gefahrenquelle – die sogenannte Holland-Kaufhalle - abgerissen werden.

Hamersleben - Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz (SPD) hält es schwarz auf weiß in den Händen: den Fördermittelbescheid für das Vorhaben „Abbruch der Industriebrache Holland-Kaufhalle“. Und dieses so wichtige Schreiben, auf dem die Fördersumme 803845 Euro steht, bringt Fabian Stankwitz höchstpersönlich nach Hamersleben zum Bürgermeister der Gemeinde Am Großen Bruch, Klaus Graßhoff, und zum Vorsitzenden des Bauausschusses, Dietmar Hobohm.