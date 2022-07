Hornhausen: Klassentreffen mit tausend Schülern

Hornhausen - „Als ich davon erfuhr, konnte ich es erst gar nicht glauben, was hier aufgezogen werden sollte, “, sagt Yvonne Schmidtsdorff und ist am Sonnabendnachmittag mit dieser Meinung mit Sicherheit nicht die Einzige in dem großen Festzelt in Hornhausen. Mehr als 1000 Leute im Alter zwischen etwa 20 bis weit über 90 Jahre haben sich hier zum großen Klassentreffen versammelt. Ein Klassentreffen, was in der Region beispielgebend und rekordverdächtig ist.