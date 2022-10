Hornhäuser Schüler laufen Runde um Runde für Bäume

Hornhausen - Laufen, so weit die Füße tragen, war in diesen Tagen wieder in der Hornhäuser Reiterstein-Grundschule angesagt. Ziel der Grundschüler und einiger prominenter Laufunterstützung war es zum wiederholten Mal Gelder für Bäume zu sammeln, die später dann im Hohen Holz – dem Wald vor der eigenen Haustür – ihren Platz finden sollen. Schon im Frühjahr dieses Jahres haben sich die Reiterstein-Kinder so als Baumschenker und -pflanzer betätigt. Beim „Lauf für deinen Wald“ war im vergangenen Herbst Geld für 3200 Bäume zusammengekommen.