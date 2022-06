Theaterstück Hötensleber Bördebande kann auch melodramatisch

Ein Orchester bildet einen einheitlichen Klangkörper. Doch hinter den einzelnen Instrumenten stecken immer Menschen mit all ihren Stärken, aber auch großen und kleinen Schwächen. Ebendies brachte der Hötensleber Theaterverein „Bördebande“ am Sonnabend in seiner Aufführung des Stücks „Das Orchester“ humorvoll auf die Bühne.