Im Minutentakt wird in Langenweddingen gegen Corona geimpft

DRK-Helferin Franziska Kaiser zog in der Sporthalle in Langenweddingen die Spritzen auf, damit die Ärztin dann die Impfungen vornehmen konnte.

Von Udo Mechenich

Langenweddingen l Die Impfaktion des Sülzetals in der Sporthalle Langenweddingen war ein voller Erfolg. Es hatten sich rund 395 Personen der Altersgruppe der über 80-Jährigen für die vier Tagen in der vergangenen Woche bei der Verwaltung der Gemeinde in Osterweddingen angemeldet. „Der größte Teil von ihnen ist auch zu seinem Termin gekommen“, berichtet der Leiter des Fachbereichs 1 der Verwaltung „Inneres, Soziales und Ordnung“, Steffen Globig. Nur wenige hätten ihren Termin versäumt. Am Donnerstag seien die Termine vonseiten des Landkreises noch mit über 40 Lehrern aus dem Sülzetal, aus Oschersleben und aus Wanzleben aufgefüllt worden.

„Das mobile Impfteam vor Ort ist für uns ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. Weder das zentrale Zentrum im fernen Haldensleben, noch die Hausarztpraxen können in so wenigen Tagen so viele Menschen effizient im Minutentakt impfen und damit das Leben für uns alle ein Stück sicherer machen“, meint der Bürgermeister des Sülzetal, Jörg Methner (SPD).

Alle Senioren seien dankbar und begeistert gewesen. „Vor allem die hochbetagten Senioren, die nicht mehr so mobil sind, haben unseren freiwilligen Fahrdienst in Anspruch genommen“, erklärt Sozialdemokrat Methner weiter, „wir gehen davon aus, dass auch die Zweitimpfungen in dem Zeitrahmen vom 21. bis zum 27. Mai ebenso reibungslos erfolgen werden.“ Und er Bürgermeister bedankt sich ausdrücklich bei all die freiwilligen Helfer, die im Impfzentrum mit dabei waren.