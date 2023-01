In Ausleben wird für den Braunkohl gewandert

Ausleben - Der Förderverein der Gemeindefeuerwehr Ausleben hat am Sonnabend zur alljährlichen Braunkohlwanderung eingeladen. Nach der Coronazwangspause konnte nun endlich nicht nur gemeinsam gewandert werden, sondern auch die Köstlichkeit im Feuerwehrgerätehaus eingenommen werden. „Braunkohl to go“ war während der Pandemie eine gute Alternative, aber am besten schmeckt es doch in Gemeinschaft.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.