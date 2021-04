In den Helios-Kliniken Neindorf gibt es Informationen zur Pflegerausbildung

Neindorf

Früher dauerte der „Girls- und Boys Day“ nur einen Tag – bei den Helios-Kliniken läuft er nun eine ganze Woche. Von Montag, 19. bis Freitag, 23. April, heißt es in dieser Woche „Eine Woche für deine Zukunft“. In diesen Tagen informieren Auszubildende im Bildungszentrum Burg über die Ausbildung zur Pflegekraft.

Ihre praktische Ausbildung absolvieren die Jugendlichen an den Standorten Neindorf, Burg, Vogelsang-Gommern und Zerbst/Anhalt. Wegen der Corona-Pandemie fällt dieses Jahr aber der Berufsorientierungstag „Girls und Boys Day“ aus, dafür bietet sich allen Interessierten die Möglichkeit, sich online und per Telefon-Hotline über die Ausbildung zur Pflegekraft zu informieren, teilt Kliniksprecherin Rebecca Jahn mit.

Start war am Montag mit einem Beitrag zum Thema: „Hier lernen wir – ein Rundgang durch das Bildungszentrum mit Lea und Julie.“

Janine Friebel, die Leiterin des Bildungszentrums, sagt dazu: „Wir zeigen, wie die angehenden Pflegekräfte das Blutabnehmen und den Verbandswechsel erlernen, wo sie gemeinsam lernen und ihre Pausen verbringen und was sich in dem letzten Jahr in ihrer Ausbildung für sie und die Lehrer verändert hat.“

Auszubildende drehen Videos über ihren Alltag

Um das zu realisieren, haben sechs Auszubildende aus den vier Kliniken mehrere Videos gedreht, die ihren Arbeitsalltag zeigen. Aber nicht nur ihren. Johanna und Annalena, beide im zweiten Ausbildungsjahr, werden in der Pressemitteilung zitiert mit den Worten: „Dazu waren wir nicht nur im Bildungszentrum unterwegs, sondern haben auch mit Pflegekräften über ihren Alltag gesprochen.“

Die digitalen Einblicke in die Ausbildung werden täglich ab 10 Uhr auf der Webseite des Krankenhauses freigeschaltet. Weitere Informationen werden zudem auf dem Instagram-Kanal @ab.jetzt.anders veröffentlicht. Das Programm im Überblick:

Dienstag, 20. April: „So läuft die Ausbildung bei uns“. Verena Jahn, stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums, im Gespräch mit Johanna.

Blut abnehmen und Verbände anlegen

Mittwoch, 21. April: Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? – Annalena und Jasmin erzählen.

Donnerstag, 22. April: „Pflege praktisch. Wie erlernen die Azubis die Blutabnahmen und das Anlegen von Verbänden? Praxisanleiter Sebastian erklärt.

Freitag, 23. April: Traumjob Pflege. Denise, eine Pflegekraft, berichtet über die Ausbildung zur Pflegefachkraft.