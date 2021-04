In die Arena kehrt Leben ein

Oschersleben

Wo es lange ruhig war, herrscht seit Montag wieder Leben. Das Fahrerlager ist gut gefüllt. Auf der Rennstrecke donnern die Motoren. Alles natürlich unter strengen Hygienevorkehrungen. Teams und Fahrer nutzen die Chance, um sich auf die erste Großveranstaltung der Saison vorzubereiten.

Bei den ADAC-GT-Masters handelt es sich um eine Automobil-Rennserie mit verschiedenen Läufen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Der Auftakt findet traditionell in Oschersleben statt. Allerdings sorgte die Corona-Pandemie 2020 für eine Ausnahme: Der Termin musste vom April auf den November verlegt werden. So wurde aus dem geplanten Auftakt das Finale der Rennserie.

Doch 2021 soll das wieder anders sein, trotz Corona. Wie die Motorsport-Arena mitteilt, wird das Rennen der ADAC-GT-Masters wie geplant vom 14. bis 16. Mai stattfinden. Nach der Bedeutung der Rennserie für die Motorsport-Arena gefragt, bezeichnete Geschäftsführer Ralph Bohnhorst die ADAC-GT-Masters als ein „Highlight der Saison“. Laut Thomas Voss, der beim ADAC das Ressort „Motorsport und Klassik“ leitet, ist derzeit aber noch unklar, ob die Veranstaltung mit oder ohne Publikum stattfinden wird.

Rennserie ist ein Highlight der Saison

Allgemein wird die Pandemie auch 2021 nicht ohne Einfluss auf den Veranstaltungskalender der Arena bleiben. Laut Ralph Bohnhorst musste das Opeltreffen bereits wieder abgesagt werden. Das ist besonders schade, da die Veranstaltung mehrere Tausend Besucher anlockt und bereits 2020 ihren 25. Geburtstag feiern sollte.

Für die German Speedweek inklusive des Acht-Stunden-Motorrad-Weltmeisterschaftsrennens läuft die Suche nach einem neuen Termin. Eigentlich sollte die Veranstaltung an Pfingsten stattfinden. Als Alternative sei ein Wochenende im August denkbar, so Ralph Bohnhorst. Doch auch dieser Termin sei mit Problemen verbunden. Zu dieser Zeit würden viele große Sportveranstaltungen stattfinden, nicht zuletzt die Olympischen Spiele. „Ich sehe ehrlich gesagt das Acht-Stunden-Rennen als Weltmeisterschaftslauf dieses Jahr nicht“, informierte der Geschäftsführer der Motorsport Arena

Suche nach neuem Termin für die Speedweek

Das ADAC-Racing-Weekend wurde vom 24. und 25. April auf das Wochenende vom 25. bis 27. Juni verschoben. Trotzdem zeigte sich Bohnhorst zuversichtlich: „Wir werden das Schiff schon durch die Klippen schippern“, erklärte er. Aus wirtschaftlichen Gründen habe es in der Arena Kurzarbeit gegeben. „Aber wir gehen davon aus, dass wir ab Mai wieder vernünftig rundlaufen“, so der Geschäftsführer. In Anbetracht der Pandemie sei 2020 trotzdem ein gutes Jahr für die Arena gewesen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Ralph Bohnhorst bei den Mitarbeitern für ihr Engagement.

Pressesprecher Timo Roesner ergänzt: „Wir sind froh, dass die elfte Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt bis zum 9. Mai verlängert wurde.“ So habe es im Bereich des Individual-Motorsports keine weiteren Verschärfungen gegeben. Dadurch habe der Betrieb in der Arena wieder anlaufen können. Sogar das „Diner“ sei seit dieser Woche wieder geöffnet, auch wenn Essen nicht vor Ort verzehrt werden könne, sondern abgeholt werden müsse.

Tatsächlich sucht die Arena bereits wieder Ehrenamtliche, die sich im Bereich der Streckensicherung betätigen möchten. Freiwillige haben laut Timo Roesner so die Möglichkeit, „Motorsport hautnah“ zu erleben. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 03949/9200 oder per Mail an info@race-marshals.de melden.