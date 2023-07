Mehrheitlich hat der Kroppenstedter Stadtrat den Bebauungsplan für den „Windpark Kroppenstedt West“ auf den Weg gebracht. Was das genau bedeutet.

In Kroppenstedt gibt es weitere Pläne für Windräder

Am Speckberg bei Gröningen drehen sich schon länger Windräder. Jetzt werden auch bei Kroppenstedt Windräder errichtet.

Kroppenstedt - Bereits Ende Oktober 2021 hat der Kroppenstedter Stadtrat den Bebauungsplan für einen Windpark beschlossen.

Auf dem Areal nordwestlich der Stadt, etwa 2,5 Kilometer von der Wohnbebauung entfernt, sollen drei Windkraftanlagen errichtet werden. Kroppenstedts Bürgermeister Joachim Willamowski geht davon aus, dass sich der Aufbau der Anlagen weiter verzögern wird, wohl vor Ende 2024 nichts werden wird. „Bislang war die Rede davon, dass die drei Windkraftanlagen Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres errichtet werden. Doch es gibt Probleme bei der Lieferung und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass es noch länger dauert“, so das Stadtoberhaupt.

Nichtsdestotrotz hat der Stadtrat Kroppenstedt in seiner jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche die Aufstellung des Bebauungsplans „Windpark Kroppenstedt West“ in der Gemarkung Kroppenstedt beschlossen.

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich des Stadtgebietes Kroppenstedt und schließt unmittelbar westlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Windpark Kroppenstedt“ an. Um es genauer zu beschreiben: Der „Windpark West“ liegt in Richtung Hadmersleben und etwa zwei Kilometer von der Wohnbebauung entfernt. Das Areal umfasst eine Fläche von rund 184 Hektar.

Der Stadtrat hat sich entschlossen, weitere Flächen für Windräder zu schaffen, da die Größe und Ausdehnung des derzeitigen Sondergebietes für Windenergie maximal für vier moderne und leistungsstarke Windenergieanlagen ausreicht. Wie bereits eingangs erwähnt, sollen hier drei Windräder der neuen Generation errichtet werden.

Durch Festlegung weiterer Sonderbauflächen für Windenergie im Gebiet der Stadt Kroppenstedt sollen die planerischen Voraussetzungen zur Errichtung weiterer Windenergieanlagen geschaffen werden.

Die Stadt Kroppenstedt sieht darin einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der Energiewende und damit letztendlich zur Verbesserung der Klimaentwicklung.

„Uns war der große Abstand zur Wohnbebauung wichtig. Damit haben wir eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung für die Windkraftanlagen rund um Kroppenstedt erreicht“, ist Joachim Willamowski überzeugt.

Der Stadtrat Kroppenstedt hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche nicht nur den Bebauungsplan für den „Windpark Kroppenstedt West“ beschlossen, sondern auch den städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Kroppenstedt und der SAB Projektentwicklung GmbH & Co. KG aus Itzehoe. Diese Firma möchte die Windkraftanlagen errichten.

Zur planungsrechtlichen Steuerung sowie zur rechtssicheren Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens sind die Aufstellung eines B-Planes und der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages erforderlich.