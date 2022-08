In Oschersleben war von Wolfsburg bis Halle alles vertreten

Der Triathlon Oschersleben gehört seit Jahren zu den festen Terminen in der Szene. Am Sonnabend stand der sportliche Vergleich im Schwimmen, Radfahren und Laufen zum nun schon achten Mal an.

Oschersleben - Das Format beim Triathlon Oschersleben ist ein etwas anderes, als das, was man üblicherweise in dieser Sportart kennt. „Wir starten hier in mehreren Wellen, denn ein Massenstart ist in einem Schwimmbecken bei einer so hohen Teilnehmerzahl wie bei uns nicht möglich“, erklärt Steffen Drabe, der den Triathlon in Zusammenarbeit mit der Stadt Oschersleben organisiert.