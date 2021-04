In Oschersleben wird der Diesterwegring zur bunten „Regenbogenstraße“

Balkone in Violet, Blau, Gelb und bald auch in Grün: So setzt sich die sogenannte ?Regenbogenstraße? zusammen.

Von André Ziegenmeyer

Oschersleben l Der Bohrhammer rattert kurz. Anschließend versenkt Tobias Huhn einen Dübel, um die neuen Styropor-Dämmplatten zu befestigen. Zusammen mit seinen Kollegen arbeitet er derzeit am Wohnblock mit den Nummern 10 und 12 im Diesterwegring.

Wie Wohnungsgenossenschaft (WG) „Neues Leben“ informiert, bekommt das Gebäude gerade in Teilen eine Zusatzdämmung. Aber das ist nicht alles. Auch die Fassade wurde instandgesetzt, die Außenanlagen wurden zum Teil erneuert. Vor allem aber gibt es neue Balkone. Dahinter steckt das Konzept der sogenannten „Regenbogenstraße“. „Die gesamte Straße soll künftig bunt wie ein Regenbogen in Violett, Blau, Grün, Gelb und Orange leuchten“, erläutert Prokuristin Kristin Zybura. „Unsere Idee ist es, dass langfristig alle Häuser rechts und links der Straße bunte Balkone bekommen sollen. Die Farbnuancen sind nicht nur eine optische Bereicherung des Wohngebietes, sondern sollen auch zum Beispiel Kindern oder älteren Menschen dabei helfen, das eigene Haus wieder zu finden oder zu beschreiben. ,Ich wohne in Blau’ heißt es dann in Anspielung auf die Farbtupfer, die sich an den Balkonen und anderen ausgewählten Stellen am Gebäude zeigen.“

Wie Vorstandsvorsitzende Ronny Röper informiert, arbeitet die WG „Neues Leben“ bereits seit einigen Jahren an dem Projekt. Vier Wohnhäuser seien bereits an der Reihe gewesen. Weitere sollen folgen. Bisher habe die Wohnungsgenossenschaft auf diese Weise rund eine Million Euro investiert. Das Wohnhaus mit den Nummern 10 und 12 wird grüne Balkone bekommen. Wie Röper ausführt, seien die Arbeiten nötig, da die alten Balkone unansehnlich geworden seien und teilweise auch Schäden aufwiesen. Vor allem aber verfügten bisher nicht alle Wohnungen über einen Balkon. Das wird sich bald ändern. Das Projekt der Regenbogenstraße laufe bereits seit dem Jahr 2015. 2022 soll es am Gebäude mit den Nummern 18 und 20 fortgesetzt werden.