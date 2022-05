In Oschersleben wird es wieder einen Weihnachtsmarkt geben

Für die Vorweihnachtszeit lässt man sich in Oschersleben zu einem Wortspiel verleiten. Am ersten Dezember Wochenende 2021 soll es hier – klein, aber fein – nicht nur ein Weihnachtsmärktchen, sondern gleichzeitig ein Weihnachtsmärchen geben.

Die „Burning Apples“ haben sich auch in diesem Jahr zum Weihnachtsmarkt in der Oschersleber Innenstadt angekündigt, um mit einer Feuershow zu begeistern.

Oschersleben - Nachdem das weihnachtliche Treiben und der Weihnachtsmann im vergangenen Jahr zur Adventszeit zwangsweise pausieren mussten, soll in diesem Jahr wieder weihnachtliche Stimmung in der Oschersleber Innenstadt einziehen. „Da unser Weihnachtsmarkt ein Spezialmarkt ist, dürfen wir ihn auch durchführen“, erklärt Jana Krause von der Oschersleber Tourist-Information, bei der die Enden der Organisationsfäden in der Hand liegen. Allerdings geht es auch hier wie überall nicht, ohne die Hygieneregeln der dann gültigen Eindämmungsverordnung einzuhalten.