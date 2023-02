Eine leichte Steigerung an Eheschließungen im Vergleich zu den Vorjahren gab es im Jahr 2022 in Oschersleben. Doch die Lust zum Heiraten ist übers Jahr verteilt nicht immer gleich. Und es gibt eine Besonderheit.

Oschersleben - Hochzeitspaare lieben die Wärme. Wie eine Statistik der Internetplattform statista.com zeigt, wurden auch im vergangenen Jahr in Deutschland die meisten Ehen in den Sommermonaten geschlossen. Ist das auch in Oschersleben so?