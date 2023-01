Seniorenbildung In Völpke wird wieder „Erste Hilfe“ fürs digitale Zeitalter geleistet

Der Seniorenrat Obere Aller und die Kreisvolkshochschule setzen ihre Kooperation auch 2023 fort und bieten im ersten Halbjahr wieder drei Kurse in Völpke an, die auf den Umgang mit Computer und Co. abzielen.