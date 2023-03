ChatGPT Interview mit der KI ChatGPT: Der Oschersleber Sämann ist unbekannt

Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist derzeit in aller Munde. In einem Chatprogramm kann man ihr allerlei Fragen stellen, die Antworten sind mal mehr und mal weniger plausibel. Was weiß die Maschine über Oschersleben?