Während des 17. Schützenkommers wird es zwei Umzüge geben: Ein historischer Tross zum 200-jährigen Jubiläum am 25. Mai sowie der traditionelle Umzug der Schützen am 26. Mai. Archivfoto: Marlies Müller

Der 17. Kommers des Schützenvereins Hamersleben steht ganz im Zeichen des 200. Geburtstages der Gesellschaft.

Programm des 17. Schützenkommers Sonnabend, 4. Mai, 11. bis 16. Uhr: Ausschießen Bürgermeisterpokal und Volkskinderkönig Mittwoch. 8. Mai, 17 bis 19 Uhr: Ausschießen Bürgermeisterpokal Sonnabend, 11. Mai: Ausschießen Königs- und Kaiserpaar Freitag, 24. Mai, 18 Uhr: Feierstunde mit geladenen Gästen Sonnabend, 25. Mai, 10 Uhr: Volks-und Schützentag mit allen Bürgern und Vereinen 15.30 Uhr: Historischer Festumzug, 18.30 Uhr: Proklamation der Schützenkönige, Schützenkaiser, des Volkskinderkönigs und der Siegermannschaft um den Pokal des Bürgermeisters im Schützenhaus, anschließend Jubiläumstanz mit DJ Sonntag, 26. Mai, 8 Uhr: Abholen aller Majestäten und Sieger 2019, Umzug mit dem Barneberger Schalmeienorchester (Treff: 7.30 Uhr) ab 10 Uhr: traditionelles Frühstück für alle Bürger im Schützenhaus

Hamersleben l Die große Sause zu dem Jubiläum beginnt bereits am Wochenende mit dem Ausschießen um den Pokal des Bürgermeisters. Erstmals wird auch ein Kaiserpaar proklamiert. Mit einem Festakt wollen die Hamersleber das 200-jährige Jubiläum des örtlichen Schützenvereins begehen. Die Feier wird laut einer Mitteilung am Freitag, 24. Mai 2019, ab 18 Uhr im Schützenhaus über die Bühne gehen. „Wir haben Vereine, Funktionäre und Vertreter der Politik dazu eingeladen“, heißt es weiter.

Doch eigentlich startet der Veranstaltungsreigen zum 17. Hamersleber Schützenkommers bereits am kommenden Sonnabend, 4. Mai 2019, mit dem Ausschießen um den Pokal des Bürgermeisters und dem Wettbewerb für Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren um den Volkskinderkönig. „Wir laden alle ortsansässigen Vereine, Firmen und ‚Straßenmannschaften‘ zum Schießen recht herzlich ein“, wurde mitgeteilt. Demnach sollen sich Mannschaften mit mindestens drei Schützen messen. Ein zweiter Termin für den Bürgermeisterpokal ist für Mittwoch, 8. Mai, angesetzt. Der Volkskinderkönig werde mit dem Lasergewehr ermittelt.

Majestäten werden gekrönt

Der Sonnabend, 11. Mai, wird für die Vereinsmitglieder ein wichtiger Tag werden. Denn an diesem Tag werden das Königspaar, ein Jugendkönig und erstmals auch ein Kaiserpaar ermittelt. Laut Dorothea Koch soll vor allem letzterer Wettbewerb künftig ein fester Bestandteil im Hamersleber Schützenkalender werden und alle zehn Jahre stattfinden. „Das hat einen einfachen Grund: Um die Würde des Kaiserpaares treten die Schützenkönige und -königinnen der jeweils vergangenen zehn Jahre an“, erklärte die Mitorganisatorin.

Für Sonnabend, 25. Mai, laden die Schützen ab 10 Uhr zum Volks- und Schützentag ein. Der soll gemeinsam mit Vereinen im Ort, den Kitas Hamersleben und Ottleben, der Grundschule sowie Einwohnern und gern auch mit Gästen von außerhalb gefeiert werden. Laut Dorothea Koch bringt sich auch die örtliche Feuerwehr ein. Ferner soll es eine Hüpfburg sowie eine Bastelstraße geben. Auch Pusterohrschießen werde möglich sein.

Neben vielen Vereinen würden sich beispielsweise auch die Angler in den Nachmittag einbringen. So würden die Petrijünger das Speisenangebot um geräucherte Forellen erweitern. „Wir hoffen, dass die Vereine aus unserem Ort noch besser zueinander finden“, merkte die Mitorganisatorin an und ergänzte: „Das wird ein richtiger Familientag werden.“

Historischer Umzug geplant

Ein Höhepunkt des Tages werde der historische Umzug durch Hamersleben sein. Treff ist für 15 Uhr vor dem Schützenhaus geplant. Der Start soll eine halbe Stunde später erfolgen. „Es begleiten uns die Sülldorfer Schalmeien. Alle Vereine und Gruppen sind herzlich willkommen, mit uns durch den Ort zu gehen“, wurde dazu mitgeteilt. „Wir würden uns sehr freuen, wenn in unserem Ort an diesem Wochenende die Häuser geschmückt sind“, erklärte Dorothea Koch dazu. Vorstellbar wären Girlanden, Wimpel und Fahnen.

Ab 18 Uhr soll dann während einer weiteren Feierstunde im Schützenhaus der Pokal des Bürgermeisters überreicht werden. Anschließend werden das Königs- sowie das Kaiserpaar proklamiert. Die Cheerleader von Fortuna Hamersleben haben sich mit einem kleinen Programm angekündigt. Anschließend lädt der Verein alle Einwohner und Gäste zum Jubiläumsball ein.

Der Sonntag, 26. Mai, beginnt bereits um 8 Uhr mit einem Schützenumzug durch den Ort. Angeführt wird der Tross zum Abholen der Majestäten von den Musikern des Barneberger Schalmeienorchesters. Anschließend wird zum traditionellen Schützenfrühstück in das Schützenhaus geladen. Frühstücksmarken für 4.50 Euro gibt es bis zum 12. Mai 2019 im Schützenhaus oder bei Familie Pasemann in der Fabrikstraße und bei Familie Koch in Ottlebener Straße.