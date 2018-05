Ihren 50. Geburtstag feiert in diesem Jahr die Ortsgruppe Groß Germersleben des Deutschen Anglerverbandes (DAV).

Groß Germersleben l Die einstigen Gründer der DAV-Ortsgruppe Groß Germersleben, dazu gehören Otto Peulecke und Otto Welzel, wären wohl heute, 50 Jahre nach der Gründung, stolz auf die heutige Angler-Generation.

Tief im Archiv gekramt

Donald Dölle, seit 29 Jahren steht er inzwischen dem Verein vor, hat für die Geburtstagsfeier zum 50. in der Vereinsgeschichte gekramt und dabei herausgefunden, dass der Groß Germersleber Angelverein eigentlich bereits 1954 gegründet wurde, damals aber dem Hadmersleber Verein angegliedert. 1968 folgte die Eigenständigkeit.

Und somit kann in diesem Jahr der 50. Geburtstag gefeiert werden. „Viel Material über die damalige Vereinsarbeit haben wir nicht gefunden, wissen nicht, wie viele Mitglieder es damals gab. Doch bekannt ist, dass der Verein immer eine große Jugendgruppe hatte, viele Jugendliche von den alten Hasen das Angeln erlernten. Damals war es für einen Jugendlichen recht einfach, zum Angeln zu kommen“, berichtet Donald Dölle, der auf diesem Wege ebenso zum Angeln kam.

Bilder Donald Dölle. Archivfoto: Heyer



Engagement für die Natur

Immer wurden die Teiche in Groß Germersleben gepflegt. In den 1970er Jahren wurde mit der Pflege der Kopfweiden an der Bode und entlang der Gräben der Region begonnen. „Das führen wir bis heute fort, leisten so unseren Beitrag zum Naturschutz und zum Erhalt der Kopfweiden “, so der Vereinsvorsitzende.

Die DAV-Ortsgruppe Groß Germersleben hat 80 Mitglieder, die aus 15 verschiedenen Orten kommen. Das macht die Vereinsarbeit nicht gerade einfach, dennoch werde an einem Strang gezogen.

Aktuell 80 Mitglieder

Zudem betont Donald Dölle, dass sich der Verein sehr entwickelt hat. „Wir haben Vereinsmitglieder, die sich in der freien Natur beim Angeln entspannen wollen, andere wiederum suchen die Geselligkeit des Vereins. Es gibt einen aktiven Kern, der Veranstaltungen wie den Kindertag, das Familienangeln und eine große Weihnachtsfeier, die schon legendär ist, organisiert“, meint Dölle. Er wünscht sich, dass es künftig gelingt, einen Jugendwart zu gewinnen.

Seit 2010 bietet die DAV-Ortsgruppe jährlich einen Lehrgang zu Erwerb des Fischereischeines an. Jüngste Errungenschaft ist ein Anglerheim in unmittelbarer Nähe der Pachtgewässer im Peseckendorfer Schlosspark. Hier können nun alle Gerätschaften, die im Verlauf der vergangenen Jahre angeschafft wurden, untergebracht werden.

Die Teiche in Peseckendorf seien dank der zahlreichen Arbeitseinsätze und der Entschlammung vor einigen Jahren gut in Schuss und könnten mit einem ordentlichen Fischbesatz punkten. „Aber Teiche in einem Park machen eben auch viel Arbeit“, sagt Donald Dölle.