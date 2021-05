Junge Künstler aus Warsleben beim Malwettbewerb mit Preisen belohnt

Von Yvonne Heyer - Warsleben l Corona bedeutet, Geduld zu haben. Diese Geduld haben die Teilnehmer des Malwettbewerbs der Warsleber Bibliothek wahrlich bewiesen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Einrichtung, ehrenamtlich von Gilda Pfeifer und Helga Weber geführt, einen Aufruf an die jüngeren Besucher gestartet, ihr schönstes Ferien- oder Urlaubserlebnis in einem Bild festzuhalten. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Etliche Bilder und künstlerische Arbeiten waren bereits nach den Sommerferien 2020 eingegangen. Doch wie das vergangene Jahr mit der Corona-Pandemie und mit dem Dauer-Lockdown bis in das Jahr 2021 verlief, ist allgemein bekannt. So mussten Gilda Pfeiffer und Helga Weber die Ehrung der Künstler immer wieder verschieben. Nun endlich sind die Ansteckungszahlen soweit gesunken, dass die Warsleber Bibliothek wieder öffnen und vor allem die Auswertung des Malwettbewerbs endlich vorgenommen werden konnte.

Um allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, fand die Ehrung am vergangenen Sonnabend unter freiem Himmel statt. Nicht nur die zu Ehrenden waren erschienen. Sie haben die stolze Mutti oder die Oma mitgebracht. Auch Karin Przybilla vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ausleben schaute vorbei. Gilda Pfeiffer, die selbst malt, nutzte die Gelegenheit, um einige ihrer Arbeiten vorzustellen. Für die Nachwuchskünstler hatte sie viele lobende Worte parat. Dank einiger Sponsoren konnten kleine Geschenke gekauft werden. „Nehmt sie als Dankeschön für eure Teilnahme. Um Kosten zu sparen, haben wir diese nicht im teuren Geschenkpapier eingewickelt, sondern in der Volksstimme“, so Gilda Pfeiffer.

„Romantisch, verspielt, ein Bastelfan: Die Collage von Ayleen Kreutzer zeigt, was ihr wichtig ist, nämlich das Basteln“, so die Worte von Gilda Pfeiffer über die Arbeit der Elfjährigen. Die zwölfjährige Leonie Ziemann hielt die Fahrt mit dem Tretboot im Bild fest, die 10-jährige Janina Schmalz den Ausflug in den Serengeti-Park. Der 15-jährige Felix Sturzbecher schuf ein ganz besonderes „Aquarium“.

Der jüngste Teilnehmer „fabrizierte“ sein Werk als Baby. Mit den Händen brachte er viele Farben aufs Papier. Albert Dölfs wurde sicher von seinen Geschwistern angeregt, denn Karl Dölfs und Frida Stuy beteiligten sich ebenfalls am Wettbewerb, waren zur Ehrung allerdings verhindert.

Nach der Auswertung des Malwettbewerbs blickte Gilda Pfeiffer auf die Vorhaben der nächsten Monate. „Wir werden viel draußen sein. Von der Kreissparkasse Börde haben wir 500 Euro bekommen, dafür haben wir unter anderem Klapptische gekauft, die wir draußen nutzen können“, so Gilda Pfeiffer.

Für den Monat Juli ist ein Bücher- und Leseflohmarkt geplant. Im August soll es eine Fotowerkstatt geben, die Helga Weber leitet. Eine Filmvorführung soll im September starten, im Oktober folgen die Tütentage und ein Spieletag.

Immer donnerstags öffnet die Warsleber Bibliothek ab 15.30 Uhr. „Künftig wollen wir ab 17 Uhr für eine halbe Stunde den Kindern vorlesen. Die Mädchen und Jungen suchen aus, was sie hören wollen. Ist in der Kinderlesestube nicht genügend Platz, können wir auch das Bürgerbüro nutzen“, stellte Gilda Pfeiffer diese Neuerung in der Warsleber Bibliothek vor.