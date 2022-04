Junger Wehrleiter in Kroppenstedt stellt sich den Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr

Wenn auch verspätet, so fand die Jahreshauptversammlung 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Kroppenstedt statt. Diese hat erst seit kurzer Zeit mit Martin Sperling einen neuen und jungen Wehrleiter.

Kroppenstedt - Normalerweise finden sich die Feuerwehren zu Beginn eines Jahres zu den Jahreshauptversammlungen zusammen, nicht aber in Zeiten von Corona. Für die Kroppenstedter Kameraden bedeutete dies, dass sie ihre Jahreshauptversammlung erst im September nachholen konnten. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften fand diese im Gerätehaus der Feuerwehr statt. Für den neu gewählten Ortswehrleiter Martin Sperling sollte es die erste Jahreshauptversammlung sein. Er konnte an diesem Abend als Gäste den stellvertretenden Kreisbrandmeister Ralf Lange, Gemeindewehrleiter Mathias Langner, Gemeindejugendwartin Katrin Mast und Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz begrüßen, die Grußworte an die Kroppenstedter Kameraden richteten.