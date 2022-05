Fünfte Jahreszeit Karneval: Blau-Gelb schwingt wieder das Zepter in Harbke

An der Wirbke durfte wieder dem Elften Elften gehuldigt werden. Mit Einschränkungen zwar, aber der Harbker Carneval Verein (HCV) hat das Beste draus gemacht. Wenn es närrisch schlecht läuft, war die Saisoneröffnung am Donnerstag der einzige Auftritt in der fünften Jahreszeit.