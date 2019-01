Das Narrenvolk in Eilsleben gibt sich zweimal auswärts und viermal daheim die Ehre. Zudem gibt es Kinderkarneval und Weiberfastnacht.

Auswärtsauftritte, Heimspiele, Weiberfastnacht und Kinderkarneval – alle Termine auf einen Blick Sonnabend, 2. Februar Prunksitzung im Gemeindesaal Beendorf (20.11 Uhr) Sonnabend, 9. Februar Prunksitzung im Gemeindesaal Groß Santersleben (20.11 Uhr) Sonnabend, 16. Februar Prunksitzung im Gasthof „Zur Eisenbahn“ Eilsleben (20.11 Uhr) Sonnabend, 23. Februar Prunksitzung im Gasthof „Zur Eisenbahn“ Eilsleben (20.11 Uhr) Sonntag, 24. Februar Kinderkarneval im Gasthof „Zur Eisenbahn“ Eilsleben (15.11 Uhr) Donnerstag, 28. Februar Weiberfastnacht im Gemeindezentrum Eilsleben (19.11 Uhr) Sonnabend, 2. März Prunksitzung im Gasthof „Zur Eisenbahn“ Eilsleben (20.11 Uhr) Montag, 4. März Rosenmontag im Gasthof „Zur Eisenbahn“ Eilsleben (20.11 Uhr)

Eilsleben l „An der Aller und am Rhein ist der Karneval daheim!“ Das Zitat aus den Anfangsjahren der 1956 gegründeten Eilsleber Karnevalsgesellschaft „Die Allertaler“ ziehe sich „mit Kontinuität und Tradition bis in die Gegenwart“, freut sich Vereinssprecher Kevin Proch, Eilsleber Narr der jüngeren Garde, auf die heiße Saisonphase, in der die Allertaler bei nicht weniger als acht Veranstaltungen gefordert sind. „Deshalb“, betont Proch, „arbeiten Jahr für Jahr die vielen aktiven Mitglieder vor, auf und hinter der Bühne auch eifrig an einem bunten und abwechslungsreichen Programm mit dem Ziel, auf den Prunksitzungen im Allertal unsere Besucher, Freunde und Fans zu begeistern und bestens zu unterhalten. Das ist unser Anspruch, seit immerhin schon 62 Jahren.“

Getragen von stabilen, teils gar steigenden Besucherzahlen, proklamiert die EKG für sich, „dass wir den Ansprüchen unseres Publikums doch ziemlich gerecht werden“ und verkündet für 2019: „Wir geben euch ein volles Programm im neuen Licht!“ Die Heimspiele finden jeweils sonnabends sowie am Rosenmontag ab 20.11 bei Könneke statt. Der Kartenvorverkauf – auch für die Weiberfastnacht – läuft seit Montag. Anlaufstelle ist der Blumenladen im Eilsleber NP-Markt.