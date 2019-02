„Helau“ hieß es jüngst in Ausleben. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität hatte zur 19. Faschingsfeier eingeladen.

Ausleben l Im Vorfeld der beliebten Veranstaltung hatte Siegrun Morgenthal mit ihren Mitstreiterinnen Hannelore Hamann, Hanne Müller und Leni Dubiel nicht nur den Raum für eine zünftige Faschingsfeier geschmückt, Pfannkuchen und Getränke eingekauft, Kaffee gekocht, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken begrüßte Siegrun Morgenthal die anwesenden Mitglieder, den Bürgermeister Dietmar Schmidt mit Gattin sowie Gäste aus Warsleben, Magdeburg und Oschersleben mit einen kräftigen „Ausleben Helau“. Danach gab sie das diesjährige Motto „Je oller, desto doller“ bekannt und ließ die Närrinnen und Narren einen Faschingseid schwören, der alle zum Mitmachen aufforderte.

„Die vier Klonis“ als Toni Marschalls

Und los ging´s mit dem ersten Lied: „So sind wir und so bleiben wir“. Unterstützt wurden die vier Damen von DJ Holger, der charmant durchs Programm führte, sowie Heinz Morgenthal, der die Gäste mit vielen Witzen auf Platt unterhielt. Er sorgte damit für die Überleitungen im Programm und strapazierte die Bauchmuskeln der Anwesenden. Jasmin Müller und Nina Kagelmann halfen bei der Bewirtung der Gäste.

Bilder Die fleißigen Helferinnen Jasmin Müller und Nina Kagelmann. Foto: Angelika Höde



Stimmungskanone Heinz Morgenthal führte durch das Programm. Foto: Angelika Höde



Immer mit dabei: Bürgermeister Dietmar Schmidt mit Gattin. Foto: Angelika Höde



Während Heinz „op platt de Lüh unterholt“ hat, hat sich seine Frau für den großen Auftritt in Toni Marschall verwandelt und ihre drei Mitstreiter „geklont“. Was, wie jeder sehen konnte, sprichwörtlich in die Hose ging. Nichtsdestotrotz hauten „Die vier Klonis“ gewaltig auf die Pauke und brachten den Saal zum Beben. Auch als „Die Dorftratschen“ begeisterten sie ihr Publikum, denn das närrische Publikum musste ja schließlich auf den neuesten Stand des Dorfgeschehens gebracht werden. Unter anderem verrieten sie, warum Siegrun immer ihre beliebte Bowle allein zubereitet.

Gespannt verfolgten die Anwesenden das vielseitige und abwechslungsreiche Programm und unterstützten die Akteure mit viel Beifall. Es wurde geschunkelt und gesungen.

Dank an die Helfer

Alle konnten sich überzeugen, dass Siegrun Morgenthal und ihre Mitstreiter auch nach 19 Jahren Fasching noch nicht die Puste ausgegangen war. Sie erhielten noch viele Anregungen von ihrem ältesten und langjährigen Vorstandsmitglied Susi Stöber. Die im 90. Lebensjahr mit ganzen Herzen die Faschingsfeier genoss und wenn es zum 20. Mal „Ausleben helau“ heißt, wieder mit von der Partie sein möchte.

So verging der Nachmittag wie im Fluge. Mit dem letzten Programmpunkt „der Wurstparade“ fand das närrische Treiben ein würziges Ende.

Organisatorin Siegrun Morgenthal bedankte sich bei allen fleißigen Helfern sowie bei der Schulleitung „Ohne die gute Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht zu schaffen gewesen“, sagte sie gegenüber der Volksstimme.