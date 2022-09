Karts fahren in Oschersleben Gelder für gemeinnützige Projekte ein

Oschersleben - Seit 25 Jahren ist der Lions-Club in Oschersleben nun schon in der Spur, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Von über 180.000 Euro an Spendenmitteln, die bisher vorrangig in der Region ausgereicht worden sind, konnten zahlreiche Projekte unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Technischen Hilfswerks (THW) oder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) profitieren. Aber auch Opfern in Überschwemmungsgebieten konnte in der Vergangenheit schon geholfen werden.